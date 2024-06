Veranstaltung in Kerken Ein Wochenende lang findet wieder Kunst-Strom statt

Die Aktion findet am Wochenende des 8. und 9. Juni statt und bietet nicht nur Kunstinteressierten die einzigartige Möglichkeit, den Künstlerinnen und Künstlern live bei ihrer Arbeit zuzuschauen. Elf talentierte Malerinnen werden am Projektwochenende die Stromkästen in kreative Kunstwerke verwandeln. Seit dem Projektstart im Jahr 2014 wird der Kerkener Kunst-Strom von der Westenergie AG finanziell unterstützt. Diese künstlerische Aktion trägt maßgeblich zur Verschönerung des Ortsbildes bei, und viele Kerkener fühlen sich mit ihren Stromkästen sehr verbunden, teilt die Gemeinde Kerken in ihrer Pressemitteilung mit. Bürgerinnen und Bürger können sich auf der Internetseite der Gemeinde Kerken über die genauen Standorte der Stromkästen informieren, die am Projektwochenende bemalt werden und so einfach eine eigene Fahrradtour planen.