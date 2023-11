Aktion „Kerzenwachs für die Ukraine“ „Wärme schenken ist einfach“

Ralf Link beschrieb in seinem Vortrag die katastrophale Lage in vielen Regionen der Ukraine, die Logistik beim Transport und die Verteilung der gesammelten Kerzen und Wachsreste. Die Herstellung der Büchsenlichter gibt vielen Ukrainerinnen das positive Gefühl, einen sinnvollen Beitrag zur Unterstützung der notleidenden Landsleute zu leisten. In den vielfältigen Kontakten, die Ralf Link und sein Verein in die Ukraine haben, kommt denn auch immer wieder die große Dankbarkeit für das gelieferte Wachs an die Spender zum Ausdruck. Wachs und Kerzen sind in diesen Zeiten in der Ukraine nicht mehr zu bekommen. Die bislang in einem Jahr gesammelten 79 Tonnen haben in der Ukraine einen Gesamtwert von über 300.000 Euro.