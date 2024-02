Unfällprävention am Berufskolleg Geldern Knalleffekt für Fahranfänger

Ein Blick in die Unfallstatistik des Kreises Kleve zeigt, dass junge Verkehrsteilnehmer besonders häufig an Unfällen beteiligt sind und verletzt werden. Der Anteil von 15- bis 24-Jährigen an allen Verunglückten betrug im Jahr 2022 (neuere Daten liegen noch nicht vor) mehr als 20 Prozent. Junge Menschen, die über weniger Erfahrung im Straßenverkehr verfügen, sind damit überdurchschnittlich gefährdet, in einen Verkehrsunfall verwickelt zu werden.