Politische Teilhabe Ein Lehrstück in gelebter Demokratie

Geldern · Am Donnerstag fand das Planspiel „Pimp Your Town!“ im Bürgerforum seinen Abschluss. Drei Tage lang durften Schüler der fünf weiterführenden Schulen in Geldern in die politische Arbeit hineinschnuppern.

20.04.2023, 18:00 Uhr

So voll wie am Donnerstag zum Finale des Planspiels „Pimp Your Town!“ mit Bürgermeister Sven Kaiser war es im Bürgerforum Geldern schon lange nicht mehr. Foto: ja/Arnulf Stoffel (ast)

Von Dirk Weber

Ein Antrag der Fraktion „Imperium“ hat bei der Verwaltung für Verwirrung gesorgt. Es ging um die Beschlussvorlage, in Geldern ein Freibad zu bauen. „Es gibt doch schon eins“, wunderte sich Bürgermeister Sven Kaiser. „Walbeck gehört zu Geldern.“ Es folgte ein Statement des Antragstellers, das ihn ebenso überraschte. „Also ich bin dagegen, weil weil es 1. mit hohen Kosten verbunden wäre und 2. dafür keinen geeigneten Platz in der Stadt gibt.“ Gelächter in der Ratssitzung. Schließlich zog ein anderes Fraktionsmitglied den Antrag wieder zurück.