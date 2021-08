Ferienspaß in Wachtendonk : Gelinter Schützen paddeln mit Kindern auf der Niers

Wachtendonk Auch in diesem Jahr organisierte die Bruderschaft-Gelinter für Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren im Rahmen der Kinder-Ferien-Spaß-Aktion auf der Niers eine Paddeltour.

In zwei großen Schlauchbooten von dem Bootsverleiher „Waerdt-Holleshof“ paddelten insgesamt 23 Kinder und sechs Betreuer von der Langendonker Mühle in Grefrath bis zum Anlegesteg am Holleshof in Wachtendonk.