Aktion von Schülerinnen und Schülern in Sevelen Rosen für ein Recht auf Bildung

Das Projekt „Eine Rose für das Recht auf Bildung“ ist Teil des Deutsch- und Gesellschaftslehre-Unterrichts. In den vergangenen Jahren kamen bereits mehrere Tausend Euro zusammen, die alle an Hilfsprojekte der „Kindernothilfe“ weitergegeben werden konnten. So bieten die engagierten Schülerinnen und Schüler auch am kommenden Mittwoch an den Haustüren für einen freiwilligen Geldbetrag frische Rosen an – und hoffen natürlich auf die großzügige Unterstützung der Sevelenerinnen und Sevelener.