Aktion auf dem Markt in Geldern : 3000 Blumen als Frühlingsgruß

Aktion auf dem Markt in Geldern

Geldern Die Stadtwerke Geldern verschenken Blumen. Über 3000 „Bellis“ wollen sie bis zum Wochenende verteilen. Den Anfang machte ein riesiges Logo auf dem Gelderner Markt.

„Blumen sind Frühlingsboten. Wir möchten Gelderns Bürgern in dieser Zeit eine kleine Freude bereiten und ein Lächeln ins Gesicht zaubern“, so Geschäftsführerin Jennifer Strücker.

Zum Auftakt wurden am Mittwoch auf dem Markt Blumen in Form des Unternehmens-Logos im XXL-Format aufgestellt. Bis zum Wochenende folgen alle Ortschaften in kleinerer Form.