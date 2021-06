Mobilität in Issum : Alles rund ums E-Auto in Issum

Issum Informationen gibt es am Donnerstag auf dem Wochenmarkt. Eine Anmeldung ist erforderlich, wenn man das Elektrofahrzeug der Gemeinde nutzten möchte.

Die Aktion findet auf dem Platz „An de Pomp“ im Rahmen des Wochenmarktes von 9 bis 13 Uhr unter Einhaltung der Corona-Regeln statt. Interessierte können sich unter der Telefonnummer 0162 2845832 oder per Mail an [email protected] zu dem Termin anmelden.

Fachpersonal von Westenergie zeigt am Aktionstag, was man beim Fahren eines E-Autos beachten sollte, wie das Fahrzeug aufgeladen wird und wie die Buchung von statten geht. Wer sich schon sicher ist, das eCarSharing zu nutzen, kann sich bereits an dem Tag registrieren lassen. Bei Neuanmeldungen bis Ende der Sommerferien fallen für die Kunden keine Anmeldegebühren an, und zusätzlich gibt es 50 Freikilometer geschenkt.