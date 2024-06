Top-Thema in britischer Presse „Road Horror“ – Unfall mit Schottland-Fans in Weeze schlägt hohe Wellen

Der schwere Unfall in Weeze am Flughafen, bei dem in der Nacht zu Freitag fünf schottische Fans auf der falschen Straßenseite unterwegs waren und frontal in einen Mercedes fuhren, bewegt die britische Presse. Nachdem die Sun bereits am Freitag titelte „ROAD HORROR Five Scotland fans ‘injured’ after head-on crash near airport in Germany“, haben zwei Tage später nahezu alle großen Medien der Insel Berichte zum Unfall veröffentlicht. Ob Mirror, BBC, Telegraph, Daily Record, Daily Express, Herald, Independent oder die altehrwürdige Times, sie alle hat der Unfall der jungen Schotten bewegt, die eigentlich ihre Fußball-Nationalmannschaft vor Ort bei der Europameisterschaft unterstützen wollten, nun aber mit teils schweren Verletzungen in verschiedenen Krankenhäusern am Niederrhein liegen.