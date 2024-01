Agrobusiness Niederrhein - 15 Jahre Netzwerk Schüler lösen Aufgaben aus dem Gartenbau

Seit einem Jahr gibt es die Werkhalle an der Sekundarschule an der Dorenburg in Grefrath. Die Lehrkräfte haben die Räumlichkeiten selber konzipiert und sind dabei im gesteckten Rahmen der vorgegebenen 3 Millionen Euro geblieben. „Das ist natürlich viel Geld, aber im Vergleich zu ähnlichen Räumlichkeiten in anderen Gemeinden sind wir damit in der unteren Preiskategorie geblieben, ohne an der Qualität zu sparen“, erklärt Tobias Schmitz, stellvertretende Schulleiter. Laura Bürkert, Wirtschaftsförderin der Gemeinde Grefrath, freut sich auch über dieses neue Angebot für die Schüler. „Hier haben die Schüler die Möglichkeit, sich in den hochmodernen Räumlichkeiten im musischen, handwerklichen wie technischem Bereich ausprobieren zu können“, erklärt sie den Besuchern. „Jeder Schüler soll am Ende ihrer Schulausbildung mit dem grundlegenden Handwerkszeug umgehen können. Das ist ein Ziel dieser praktischen Ausbildung,“ erklärt Schmitz.