Wohngebiet betroffen Ärger über jede Menge Hundekot in Sevelen

Auf der Morgenrunde oder abends, Eva-Maria Unverfährt reicht es. „Es ist eine Riesensauerei“, sagt sie zu dem, was sie jeden Tag sehen muss. Hundekot, jede Menge, liegt auf den Gehwegen und an Wegesrändern. Ihrem Ärger macht sie in der Facebook-Gruppe „Du bist Sevelener, wenn“ Luft und bekommt darauf jede Menge Resonanz. „Leider ist das hier im Dorf echt ein Problem. Und einfach unfassbar. Könnt ich mich stundenlang drüber aufregen“, schreibt eine Nutzerin. „Es gibt tatsächlich Hundebesitzer, die ihren Hund auch angeleint in die Vorgärten und ihr Geschäft verrichten lassen. Die Marienstraße ist auch betroffen. Es ist unfassbar....“, schreibt eine andere.