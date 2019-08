Wie Tischreservierungen klappen : Karl-Heinz Hornbergs: „Bei uns läuft alles gut“

KEVELAER/GELDERN In der Region ist in vielen Restaurant das Problem, dass Gäste einfach die reservierten Tische blockieren. Wie sieht es in Kevelaer und Geldern aus?

Während viele Wirte über dreiste Gäste klagen, die das „Reserviert“-Schild einfach ignorieren, scheint die Gaststättenwelt in Kevelaer und Geldern noch in Ordnung zu sein. „Bei mir ist so was kein Problem, ich freue mich, dass das bei mir so gut läuft“, sagt Karl-Heinz Hornbergs von der Traditionsgaststätte „Alt Derp“, die prominent am Anfang der Hauptstraße in Kevelaer liegt. Die Außenplätze sind beliebt und oft alle Tische besetzt. Hornbergs empfiehlt daher, rechtzeitig zu reservieren. Wenn er Gäste wegschicken müsse, weil Tische vorbestellt sind, hätten diese Verständnis. „Sie wissen eben, dass es hier oft voll ist.“