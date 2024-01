Neue Hol- und Bringzone Ärger mit Elterntaxis an der Grundschule in Wankum

Das Problem gibt es an vielen Schulen und ist auch in Wankum schon lange ein Thema: Immer mehr Kinder werden mit dem Auto zum Unterricht gebracht. Die Eltern halten nach Angaben der Gemeinde Wachtendonk meist auf der nahen Landfriedensstraße und behindern dabei den fließenden Verkehr. „Es wird im Halteverbot, auf Gehwegen oder dem Behindertenparkplatz an der Kirche gehalten und die Schulkinder werden aus dem Fahrzeug gelassen“, schreibt die Gemeinde. Einige Eltern würden sogar längere Zeit mit dem Auto im Parkverbot stehen, um ihre Kinder zu Fuß bis vor die Schule zu begleiten. Auch seien die vielen Elterntaxen eine Gefahr für schwächere Verkehrsteilnehmer. So werden diejenigen, die mit ihren Kinder zu Fuß oder mit dem Rad kommen, durch den zusätzlichen Verkehr noch gefährdet.