Neue Spielzeit : Änderungen im Kevelaerer Kulturprogramm

Kevelaer Der Ukraine-Krieg und Terminprobleme lassen Kevelaer-Marketing eine Streichung und eine Ersatzveranstaltung in der kommenden Spielzeit vornehmen.

Eigentlich sollte am 2. Februar der „Circus on Ice“ mit seinem neuen Programm „Triumph“ in Kevelaer gastieren. Leider musste das Veranstaltungsmanagement der Artistengruppe jetzt die komplette Tournee absagen. Einige der ukrainischen Künstler können nicht aus ihrem Heimatland ausreisen. Vermutlich sind sie dort in das Kriegsgeschehen involviert. Somit muss das Kevelaer-Marketing diese Sonderveranstaltung – erst einmal ersatzlos – streichen.