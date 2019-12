Konzert in Sevelen : Musikverein Pont verzaubert die Sevelener

Sevelen Das Vor- und Hauptorchester aus der Gelderner Ortschaft präsentierte in der St.-Antonius-Kirche in Sevelen weihnachtliche Klänge.

Sinnbildlich für Sevelen hatte Sebastian Sürgers zum Start des Hauptorchesters „O little town“ ausgewählt. Dabei handelt es sich um ein blasmusikfähiges Arrangement von Alfred Reed, das weltweit sehr bekannt ist, in Deutschland aber kaum Verbreitung findet. Das Stück zeichnet sich durch dezentes Glockenspiel und sanfte Holz- und Blechbläsertöne aus. Die Lagen der Instrumente waren moderat, die Harmonik einfach und konventionell, die Orchestrierung gefällig, aber klug durchdacht. In seiner charmanten Moderation forderte Sürgers das Publikum beim „Christmas Rockfestival“ von Manfred Schneider mit vier bekannten englischen Weihnachtsstücken zum Aufstehen und Mitswingen auf. Auch wenn die rockig-poppigen Melodien des frohlockend klingenden Medleys „Mary‘s Boy Child“, „Last Christmas“, „Rockin‘ around the Christmas Tree“ und dem Traditional „We wish you a Merry Christmas“ dazu verleiteten, trauten sich die Zuhörer in der Kirche nicht mitzumachen.