Veranstaltung in der evangelischen Kirche Advents- und Weihnachtsmusik der Issumer Kantorei

In diesem Jahr stand die „Böhmische Hirtenmesse“ von Jakub Jan Ryba im Mittelpunkt des Programms. In seinem 1796 entstandenen Hauptwerk verlegte der Kantor und Schulmeister die Weihnachtsgeschichte in seine böhmische Heimat. Die Musik besitzt Mozart-Anklänge, zeichnet sich durch eine natürliche Einfachheit aus, gewinnt ihre unwiderstehliche Wirkung aber nicht zuletzt aus einer großen Fülle an klanglichen Effekten. Die Issumer Kantorei, das diesmal besonders farbig besetzte Instrumentalensemble und die Gesangssolisten Anke Haun (Sopran), Elke Lingemann (Alt), Thomas Weiß (Tenor) und Rolf Pester (Bass) boten eine vorzügliche Leistung. Unter der Leitung von Kantor Rolf Pester gelang eine beeindruckende Aufführung, die bei den Zuhörern starken Anklang und bewundernde Zustimmung fand. Abgerundet wurde das Programm durch verschiedene ältere Kompositionen. Es gab die Adventskantate „Wie soll ich dich empfangen“ von Dietrich Buxtehude, Ausschnitte aus dem „Messias“ von Georg Friedrich Händel und dem „Gloria“ D-Dur von Antonio Vivaldi und das gleichfalls wieder volkstümliche, allerdings aus Schlesien stammende „Transeamus usque Bethlehem“ von Joseph Schnabel.