Kevelaer feiert Advent Festkonzert in der Marienbasilika

Zu einer Neuauflage des adventlichen Festkonzertes „Kevelaer feiert Advent“ kommt es am Freitag, 8. Dezember, um 20 Uhr in der Basilika. „Wir wollen das Format fortschreiben, denn so war es im letzten Jahr auch die Idee“, sagen Bastian Rütten, Pastoralreferent in der Wallfahrtsleitung, und Romano Giefer, Chordirektor an der Päpstlichen Marienbasilika, die für das Programm verantwortlich sind. Rund 400 Besucher erlebten bei der Premiere einen adventlich-musikalischen Abend in der festlich beleuchteten Basilika. „In diesem Jahr wird es eine etwas andere Schwerpunktsetzung geben“, verrät Giefer.