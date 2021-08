Auftakt mit Matthias Jung : Mit Comedy-Gastspielen wird Adlersaal wieder zur Bühne

Comedian Matthias Jung kommt in den Adlersaal. Foto: Heiko Kempken

Nieukerk Noch drei Veranstaltungen hat der Trägerverein in diesem Jahr geplant. Die Eintrittskarten gibt es im Internet und in einigen örtlichen Geschäften.

In diesem Jahr sind noch drei Veranstaltungen im Adlersaal geplant. Jessica Wefers, Geschäftsführerin beim Trägerverein Adlersaal: „Für unsere treuen Besucher und auch die neuen Freunde des markigen Humors geht es nun endlich wieder in die Vollen. Unsere Künstler sind schon ganz aufgeregt und fiebern darauf hin, die Gäste mitzunehmen in ihre bunte Comedy- und Kabarettwelt.“

Los geht es am Sonntag, 5. September, um 18 Uhr mit Matthias Jung und seinem Programm „Chill mal!“. Er blickt humorvoll auf Teenager in der Pubertät. Weiter geht es am Samstag, 27. November um 20 Uhr mit Kai Magnus Sting mit seinem aktuellen Programm „Und ich sach noch“. Dabei hat er seine Lieblingsnummern zu einem mitreißend komischen Programm zusammengestellt. Ob Weckvorhaben in deutschen Hotels, der Erwerb von Butterkuchen unter verschärften Bedingungen, der völlig aus dem Ruder laufende Zahnarztbesuch oder der missglückte Sonntagsausflug: Dieses Programm ist für alle eine wahre Freude!

Stephan Bauer kommt am Samstag, 11. Dezember, 20 Uhr, mit seinem zum Monat passenden Programm: „Weihnachten fällt aus! Josef gesteht alles!“ in den Adlersaal. Stephan Bauers erstes Weihnachtsprogramm ist die komische Antwort auf die apokalyptischen Seiten des Weihnachtsfestes – mit nur einem Ziel, dass es in dieser Zeit wenigstens einmal ordentlich was zu lachen gibt.

Karten bekommt man übers Internet unter www.eventim.de und direkt über Kunterbunt Nieukerk, Zipfelmütze Aldekerk, Lotto/Post Nieukerk und Erwin Baetzen. Aufgrund der Corona-Schutzverordnung kann es zu Verzögerungen beim Einlass kommen, da die erforderlichen Dokumente überprüft werden müssen. Jessica Wefers: „Es ist also ratsam, etwas früher einzutreffen, damit wir einen entspannten Abend zusammen verbringen können.“