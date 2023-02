Adipositas-Zentrum erweitert Leistungsspektrum Jetzt auch Straffungs-OP am Hospital

Ein Konzept, das auch Köppe pflegt. „Wir nehmen jeden an die Hand und gehen zusammen den kompletten Weg – von der Feststellung der Behandlungsbedürftigkeit über die Beantragung der Kostenübernahme bis hin zur qualitätsgesicherten Operation.“ Er leugnet nicht, dass dieser Weg für die Betroffenen steinig ist. Denn viele Krankenkassen sehen nur die Kosten und lehnen den Eingriff zunächst als kosmetische Operation ab. Dabei, so betont er, handele es sich um ein medizinisches Problem mit erheblichem Krankheitswert. „Die Patientinnen und Patienten leiden sehr unter den gravierenden optischen Entstellungen. Bei vielen kommen dermatologische Probleme hinzu: Kaum behandelbare Exzeme und Pilzerkrankungen, die mit Geruchsbildung einhergehen.“ Deshalb vertritt er die Interessen der Betroffenen vehement gegenüber den Kassen und lässt nicht nach, bis zumindest ein Teil der Kosten gedeckt wird. Wer so lange nicht warten will, kann die Leistungen auch als Selbstzahler in Anspruch nehmen.