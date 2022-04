Ehrung aus Straelen : Übersetzerpreis für Adan Kovacsics

Übersetzer Adan Kovacsics wird ausgezeichnet. Foto: Kovacsics

Straelen Mit 25.000 Euro gehört die Würdigung zu den höchstdotierten Literaturauszeichnungen. Die Verleihung findet am 21. Juni im Übersetzer-Kollegium Straelen statt.

Der Übersetzer Dr. Adan Kovacsics wird mit dem renommierten Straelener Übersetzerpreis 2022 der Kunststiftung NRW ausgezeichnet. Gewürdigt wird damit ein spanischsprachiger Übersetzer für sein übersetzerisches Werk aus der deutschen in die spanische Sprache. Mit einem Preisgeld von 25.000 Euro gehört der Straelener Übersetzerpreis der Kunststiftung NRW zu den höchstdotierten Literaturauszeichnungen in Europa. Er wird jährlich in Kooperation mit dem Europäischen Übersetzer-Kollegium in Straelen vergeben.

Kovacsics wurde 1953 als Sohn ungarischer Emigranten in Santiago de Chile geboren. Er hat in Wien studiert und lebt seit 1980 bei Barcelona. Er bezeichnet sich selbst als „Mitteleuropäer, der auf Spanisch schreibt“.

Mit der Auszeichnung würdigt die Jury die außergewöhnliche Lebensleistung eines Übersetzers, der wichtige Autoren und Autorinnen des 20. Jahrhunderts einem spanischsprachigen Publikum zugänglich gemacht hat. Dazu gehören Karl Kraus, Franz Kafka, Ödön von Horváth, Joseph Roth, Stefan Zweig, Victor Klemperer, Ilse Aichinger und Ingeborg Bachmann.

„Kovacsics‘ Übersetzungen zeichnen sich durch stilistische Eleganz, sprachliche Schönheit und außerordentliche philologische Sorgfalt aus“, heißt es in der Begründung der Jury. Seine brillanten Übertragungen des Sprachkünstlers Karl Kraus stehen exemplarisch für seine Arbeiten. Die Übersetzung von „Die letzten Tage der Menschheit“ zeige, dass ein sprachlich und kulturspezifisch kompliziertes Werk in einer anderen Sprache seinen künstlerischen Charakter beibehalten kann. Mit seiner bemerkenswerten Auswahl aus Beiträgen der Fackel erweise sich Kovacsics ebenfalls als kongenialer Interpret von Kraus, weil er dessen Pathos, seine Nuancen, seine satirische Form und komischen Wortspiele zur Geltung bringen kann und ihnen so nahe wie möglich bleibt.

Der Jury 2022 gehörten an: Dr. Olga García, Übersetzerin und Professorin an der Universidad de Extremadura, Dr. Paul Ingendaay, Journalist und Übersetzer (Berlin/Madrid) Dr. Belén Santana López, Übersetzerin und Dozentin an der Universidad de Salamanca. Die Verleihung des Übersetzerpreises findet am 21. Juni im Europäischen Übersetzer-Kollegium in Straelen statt.

Die Kunststiftung NRW fördert bereits seit Jahren die Kunst der Übersetzung. Neben dem Straelener Übersetzerpreis finanziert sie Aufenthaltsstipendien im Europäischen Übersetzer-Kollegium sowie die Straelener Atriumsgespräche zwischen Autor:innen und ihren Übersetzer:innen. Die Stiftung ermöglicht außerdem individuelle Förderung von Übersetzern und ihrer aktuellen Arbeit.