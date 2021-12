Action eröffnet in Geldern am Südwall neuen Markt : Kundenansturm bei Eröffnung des Action-Marktes

GELDERN Die neue Action-Filiale in Geldern wurde vond en Kunden gleich gut angenommen. Eine der ersten Besucherinnen war Gelderns Citymanagerin Valerie de Groot. Sie warb für die Impf-Kontrolllösung mit den 2G-Bändche.

Dem Tag der Eröffnung für die neue Action-Filiale in Geldern habe man mit Spannung entgegengesehen. Es aber funktioniere alles reibungslos. So äußerten sich übereinstimmend Sinja Bartosz von der Regionalleitung des Unternehmens und Personalreferent Daniel Hübner im Gespräch mit Gelderns Citymanagerin Valerie de Groot. Die hatte der Filiale am Südwall einen Besuch abgestattet und zur Eröffnung gratuliert. Valerie de Groot: „Dabei habe ich die Gelegenheit genutzt, auf die in Geldern eingeführte Impf-Kontrolllösung mit den 2G-Bändchen hinzuweisen. Die Bändchen bewirken eine Entlastung für Unternehmen und Kunden gleichermaßen, da man nur beim ersten Einkauf seinen Impfstatus nachweisen muss und in weiteren Geschäften das Vorzeigen des Bändchens, das nur am Ausstelltag gültig ist, ausreicht.“ Zu einem Erfahrungsaustausch will man sich nach den ersten Geschäftswochen des Non-Food-Discounters erneut treffen.