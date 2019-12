Getränkespezialisten in Straelen : Acht Männer für den gelben Trank

Straelen Von wegen Frauensache: Die Mitglieder des Clubs „Tasting Eierlikör“ huldigen mit großer Überzeugung dem besonderen zähflüssigen alkoholischen Getränk. Und die Straelener versuchen sich an neuen eigenen Mischungen.

An diesem Abend ist Alex Heyer an der Reihe. Die Gäste sitzen am Tisch im Wintergarten, die Pinnekes stehen bereit. Ein Fläschchen Bier zum Auftakt. „Es gibt eine breite Geschmacksschwankung, denn jeder hat so seine Vorlieben“, gibt Maaßen die Erfahrungen der bisherigen Kostprobentreffen wieder. Entsprechend fallen auch die Bewertungen aus, die Meinungen seien des öfteren geteilt, und entsprechend die Punktevergabe von 1 bis zum Maximum, der 6. Auf jeden Fall, so Ripkens, hätten die Spirituosen von „Tasting Eierlikör“ immer ein bisschen mehr Alkohol als normal. „Aber nicht zuviel, sonst schmeckt‘s nicht mehr.“ Heyer hat unterdessen seinen ersten Eierlikör, wie immer kurz vor dem jeweiligen Treffen ganz frisch produziert, aus dem Kühlschrank geholt. Leuchtend gelb füllt der Trank aus der schlanken Flasche die Schnapsgläser. Schnell ist der erste Schluck genippt. „Ein Klassiker“, meint jemand. Was da wohl drin ist? „Könnte Wodka sein“, mutmaßt einer. „Oder Korn“, sagt ein anderer. Noch einmal wird probiert, Bommerlunder und Doppelkorn geraten. Schließlich löst Heyer auf: „Haselnuss.“ Und die Männer tragen die Punkte in ihren Wertungsbogen ein.