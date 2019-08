Schwerpunkteinsatz der Polizei in Straelen : Acht Fahrer unter Drogeneinfluss unterwegs

Louisenburg Bei einem gemeinsamen Schwerpunkteinsatz der Kreispolizei Kleve mit dem Landesamt für Aus- und Fortbildung der Polizei (LAFP) und dem Zoll wurden am Donnerstag mehrere Verkehrsteilnehmer an der Louisenburger Straße (B 221) kontrolliert.

Am Einsatz war auch ein Diensthundeführer mit seinem Rauschgift-Spürhund beteiligt. In acht Fällen ordneten die Einsatzkräfte Blutproben an. Es gab sieben Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Fahrens unter Drogeneinfluss, in einem Fall wurde wegen Ausfallerscheinungen beim Fahrer Strafanzeige erstattet. Die Beamten erstatteten außerdem dreimal Strafanzeige wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln. In drei Fällen telefonierte ein Fahrer während der Fahrt, und ein weiterer Fahrzeugführer war ohne gültigen Führerschein unterwegs. Zudem wurden 39 Geschwindigkeitsverstöße geahndet.