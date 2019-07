Abschlussfest der Evonik Kinderuni : Große Party für kleine Forscher

Essen In Essen sind die Gewinner des Kreativwettbewerbs der diesjährigen Evonik Kinderuni ausgezeichnet worden. Auch für eine Kita aus Geldern gab es Grund zur Freude: Der Evangelische Kindergarten Arche Noah belegte Platz 6.

Eine Clownin, die zaubern kann, ein großes, grünes Monster mit orangefarbener Kappe und rund 100 Nachwuchsforscher haben am Dienstag in Essen den Abschluss der Evonik Kinderuni gefeiert. Freuen konnte sich auch die Kinder und Erzieherinnen des Evangelischen Kindergartens Arche Noah in Geldern: Sie gewannen mit einem selbstgebastelten Boot mit RP-Maskottchen Kruschel darauf Platz 6 und 450 Euro. „Es ist das erste Mal, dass wir beim Abschlussfest dabei sind“, sagte Erzieherin Andrea Röddel, „und die Kinder haben sich schon seit Wochen auf diesen Tag gefreut.“

Die Gelderner Kita war wie fast 950 andere Kindergärten und Grundschulen im April zum Forschungslabor geworden. Noch nie zuvor hatten sich so viele Institutionen an der Aktion von Evonik und Rheinischer Post beteiligt. Insgesamt zehn Anleitungen für naturkundliche Experimente waren über drei Wochen hinweg in der Zeitung abgedruckt. Diese konnten die Mädchen und Jungen dann gemeinsam mit ihren Erziehern, Lehrern und Eltern nachvollziehen und so selbst zu kleinen Forschern werden. Zusätzlich gab es den Kreativwettbewerb, für den Evonik Industries Geldpreise im Gesamtwert von 15.000 Euro gestiftet hatte. Dieser Betrag wird an 50 Kindergärten und Grundschulen verteilt, die eine Jury bestehend aus Vertretern von Evonik und RP ausgewählt hat. Sie überzeugten mit kreativen Einsendungen aller Art – von Figuren über Collagen und Videos bis zu Bilderbüchern. Alles selbst gebastelt, versteht sich. „Die Auswahl war nicht leicht, die Kinder sprühen wirklich vor Kreativität“, sagte Ulrich Küsthardt, bei Evonik verantwortlich für Innovationen. Auch RP-Chefredakteur Michael Bröcker war begeistert: „Es ist faszinierend, wie sich die Kinder in die handwerklichen Bastelarbeiten hineingefuchst haben – um die Zukunft der Forschung muss man sich hier wirklich keine Sorgen machen.“ Die zehn Hauptgewinner waren nach Essen zum großen Fest eingeladen.