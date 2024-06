Gymnasium in Geldern „Abrissparty“ für das Gebäude vom Friedrich-Spee-Gymnasium

Nach mehr als 60 Jahren hat das Friedrich-Spee-Gymnasium (FSG) als Gebäude ausgedient. Nach den Sommerferien rollen die Bagger an und schwingen die Abriss-Birne. So war der Plan. Um den aktuellen Gymnasiasten vor diesem geschichtsträchtigen Ereignis die Möglichkeit einzuräumen, ihre Schule noch einmal mit allen Sinnen zu genießen und sie in gute Erinnerung zu halten, organisierte die Schulleitung am Samstag unter dem Motto „Spee adé“ ein groß angelegtes Schulfest.