Weihnachten im Gelderland : Evangelische Kirchen sagen Gottesdienste ab

Viele Kirchen, wie die Heilig-Geist-Kirche in Geldern bleiben an Heiligabend trotzdem für Gebete geöffnet. Foto: Gerhard Seybert

Gelderland Abgesehen von zwei geplanten Open-air-Gottesdiensten in Weeze werden alle Präsenzveranstaltungen an Weihnachten und allen anderen Sonntagen gestrichen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Wegener

Die evangelischen Kirchen ziehen aus den steigenden Corona-Infektionszahlen Konsequenzen: Präsenzgottesdienste in den Kirchen wird es dieses Jahr an Weihnachten nicht geben. Lediglich zwei Open-air-Gottesdienste in Weeze sind zum aktuellen Zeitpunkt noch geplant.

„Es ist eine sehr schmerzhafte, aber notwendige Entscheidung“, sagt Sabine Heimann, Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde in Geldern. „Den Menschen die frohe Botschaft zu verkünden, gerade in diesen schwierigen Zeiten, ist eigentlich ein wichtiger Teil meiner Identität als Pfarrerin. Das tut schon sehr weh.“ Trotz des ausgearbeiteten Hygiene-Konzeptes sehe sich das Presbyterium nicht in der Lage die Sicherheit der Kirchenbesucher und Mitarbeiter zu gewährleisten. „Wir müssen jetzt dazu beitragen, dass die Zahl der Infektionsfälle möglichst schnell sinkt“, sagt Heimann. Die Gemeinde hat ein Ersatzprogramm zu Weihnachten zusammengestellt, das sowohl auf digitalen als auch analogen Füßen steht. Auf der Internetseite der evangelischen Kirchengemeinde in Geldern soll so an Heiligabend ein aufgezeichneter Weihnachtsgottesdienst hochgeladen werden. Er richtet sich mit einem bunten Programm sowohl an Kinder als auch Erwachsene und wird wahrscheinlich gegen Nachmittag online verfügbar sein. Für Menschen, die sich nach Heimann nach einer „ruhigen Minute in der Kirche mit großem Tannenbaum und Musik im Hintergrund oder einem Gespräch“ sehnen, ist geplant die Tore der Heilig-Geist-Kirche am späten Nachmittag des 24. Dezember zu öffnen. Die Pfarrerin bittet darum, dass jeder Besucher alleine vorbeischaut und weißt darauf hin, dass es zu längeren Wartezeiten kommen kann. Den schriftlichen Weihnachtsgruß mit kleinen Überraschungen wird es ebenfalls in diesem Jahr wieder geben.

info Internetseiten der Kirchengemeinden Geldern: evkirche-geldern.de Issum: evangelischekircheissum.de Kerken: ev-kirche-kerken.de Kevelaer: evan-kevelaer.de Straelen-Wachtendonk: evangelische-kirche-straelen-wachtendonk.de Weeze: kirchenkreis-kleve.de/weeze

Auch das Presbyterium der evangelischen Kirchengemeinde in Issum hat beschlossen, dass bis zum 10. Januar in ihrer Kirche keine Präsenzgottesdienste mehr abgehalten werden. Die Gemeindemitglieder wollen niemanden in der sehr ernsten Pandemie-Situation gefährden. Trotz der sorgfältig konzipierten Gottesdienste bestehe ein Risiko, dass sich die Menschen vor Ort anstecken. Aus diesem Grund „will die Kirchengemeinde aufeinander Rücksicht nehmen und ein Zeichen gelebter Nächstenliebe setzen.“ Digitale Gottesdienste werden auch auf der Homepage der Issumer Kirchengemeinde bereitgestellt. Zudem soll die Kirche zu bestimmten Zeiten zum Gebet und für persönliche Gespräche geöffnet sein. Genaueres steht jedoch noch nicht fest.

In Kerken werden ebenfalls alle Präsenzgottesdienste der evangelischen Kirchengemeinde bis zum Ende des Lockdowns am 10. Januar ausfallen. An Weihnachten sind die Türen der Gemeindekirchen dennoch geöffnet, Seelsorger stehen hier zum Einzelgespräch bereit und man kann sich zum Gebet niederlassen. Außerdem wird es auf der Homepage und in den Schaukästen der Gemeinde verschiedene Aktionen geben über die die Weihnachtsbotschaft trotz der Einschränkungen alle Gemeindemitglieder erreichen soll.

In Kevelaer werden ebenso alle Gottesdienste in der Kirche und unter freiem Himmel abgesagt. „Die Abstände beim Zugang und Abgang und während der Open-air-Gottesdienste Heiligabend zu kontrollieren, ist dem Presbyterium nicht möglich“, heißt es in einer Mitteilung. Wie allen anderen sei auch ihnen die Entscheidung nicht leicht gefallen. Die Jesus-Christus-Kirche wird am 24. Dezember von 15 bis 17 Uhr zum Gebet und der stillen Andacht geöffnet sein. Die Hausandacht ist ab dem 23. Dezember online auf der Homepage verfügbar. Hier und auf dem YouTube-Kanal der Gemeinde soll es auch Online-Gottesdienste und Impulse geben. Der Christbaum vor der Jesus-Christus-Kirche wird außerdem mit „Weihnachtsgedanken“ zum Mitnehmen geschmückt werden.

Weezes evangelische Kirchengemeinde plant aktuell noch mit zwei Gottesdiensten an Heiligabend um 16 und um 19 Uhr. Sie sollen auf einem Parkplatz in der Nähe des Gemeindehauses am Fährsteg stattfinden. Alle anderen Gottesdiensttermine wurden ebenfalls gecancelt. Dafür soll es auf der Homepage der Gemeinde Online-Gottesdienste geben.

Die evangelische Kirchengemeinde Straelen-Wachtendonk hatte bereits vor einigen Tagen angekündigt die Präsenzgottesdienste in der Weihnachtszeit abzusagen.

(cwe)