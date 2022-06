Abschluss an der Liebfrauen-Realschule in Geldern 79 Schülerinnen haben den mittleren Schulabschluss (Fachoberschulreife) an der bischöflichen Realschule für Mädchen in Geldern bestanden. Es ist der letzte Jahrgang, den Gabriele Halfmann als Schulleiterin verabschiedet. Danach geht sie in Rente. Klasse 10a Luisa Bauer, Marie Bednarzik, Danja Maria Behrens, Philomena Biernath, Jule Dahlhausen, Emily Dickmann, Maxime In‘t Veen, Leonie Janßen, Nina Janßen, Lea Marie Jasinski, Sukhmanjit Kaur, Noelle Kerkmann, Nele Lanz, Pia Linßen, Leni Löcher, Samira Lohre, Neela Peeters, Leonie Schneiders, Dana Schrömbges, Mia Theunißen, Amelie Thyssen, Sina van de Ven, Maya van Nunen, Mia Verhasselt, Hannah Vos, Lara Wienhofen. Klasse 10b Lilly-Louisa Bornemann, Lea Debecker, Desideria Egeling, Amelie Feddema, Frieda Gerats, Melina Hinssen, Thalia Kindscher, Marlene Kleinbongardt, Theresa Koppers, Viktoria Küppers, Sarah Langer, Laura Leuschner, Aileen Maaßen, Isabelle Munsters, Lea-Marie Neukirch, Sina Opgenoorth, Hanna Roest, Hannah Sator, Liv Elisa Schlonsok, Celina Soppenberg, Johanna Stiels, Greta Tebarts, Paula Tebarts, Merrit Elisa Valentin und Lisanne Werner. Klasse 10c Leonie Asmanoglo, Sarina Bahr, Katharina Brauers, Josefin Brauwers, Alexandra Brusgelavicus, Anna-Lena Draack, Lena Goetzens, Carolin Götz, Johanna Henders, Marleen Jansen, Emily Jockweg, Eva Kolmans, Alea Jasmine Kutschereiter, Anna-Katharina Kuttnick, Tara Leenen, Charleen Ludwig, Nica Niersmann, Inga Felicita Nolte, Mia Püplichuisen, Fiona-Sophie Schax, Anna-Lena Schmitz, Nina Stammen, Tonya Steeger, Laura Topf, Jana Anna van Lipzig, Sofia Vorotyntceva, Merle Walter und Vera-Marie Wiegand.