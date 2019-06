Wetter in Geldern : Abflämmen in der Hitze wegen Straßenparty nötig

GELDERN Auch das Gelderland stöhnt unter den tropischen Temperaturen. Es ist über 30 Grad heiß, die Behörden warnen vor Trockenheit und Brandgefahr. Da wunderte es manchen, dass am Mittwoch in der Hitze Mitarbeiter im Auftrag der Stadt auf dem Marktplatz mit einem Brenner Unkraut durch Abflämmen vernichteten.

Natürlich solle man im heimischen Garten derzeit solche Aktionen vermeiden, so Stadtsprecher Herbert van Stephoudt. Das Flämmen am Markt dagegen sei ungefährlich, weil die Mitarbeiter darauf achten würden, dass sie nie in der Nähe von Bäumen oder Sträuchern arbeiten. „Es geht da nur um die Fugen zwischen den Steinen, und da kann es nicht brennen“, sagt van Stephoudt. Die Mitarbeiter seien zur absoluten Vorsicht angehalten, zur Sicherheit sei auch immer ein Feuerlöscher in der Nähe. Sie seien schon des Öfteren von Bürgern angesprochen worden.