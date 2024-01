Aktionstag am 16. März Frühjahrsputz im Kreis Kleve

Der diesjährige Aktionstag „Frühjahrsputz im Kreis Kleve“ ist am Samstag, der 16. März. Aber natürlich sind auch an anderen Tagen geplante Sammelaktionen möglich. Alle Aktionen, die der Abfallberatung bis zum 8. März gemeldet werden, werden auf der Homepage der KKA veröffentlicht, um möglichst viele Menschen zu erreichen und zur Mithilfe zu motivieren. Außerdem können Vereine, Gruppen und Schulklassen der weiterführenden Schulen neben dem guten Gefühl etwas Sinnvolles für Natur und Umwelt zu tun, attraktive Geldpreise gewinnen. Alle teilnehmenden Teams oder Klassen, die sich bis zum 8. März bei der KKA an- und anschließend ihre durchgeführte Aktion rückmelden, nehmen an der Verlosung der ausgelobten Preisgelder für die Vereins- oder Klassenkasse teil.