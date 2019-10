Käufer und Händler : Walbeck freut sich auf seine Kirmes

Walbeck Das umfangreiche Programm hat begonnen. Es gibt viel Musik im Spargeldorf. Am Samstag kommen die Freunde Kölner Liedguts auf ihre Kosten. Pracht bei der Parade. Abschluss ist am Freitag mit dem Klompenball.

Nicht nur während der Spargelzeit werden in Walbeck die Fahnen herausgehängt. Auch in den kommenden Tagen wird der Ort festlich geschmückt. Das ganze Dorf feiert Kirmes und Schützenfest mit dem festgebenden Verein, der St.-Antonius- und Sebastianus-Bruderschaft. Im Mittelpunkt steht Schützenkönig Uwe Böttcher und mit Königin Petra an seiner Seite. Den Hofstaat komplettieren die Minister Alex Hubers mit seiner Hofdame Christa und Hans-Gerd Pellens mit seiner Hofdame Annemie. Diesmal regiert der König ausnahmsweise nur zwei statt vier Jahre.

Gestern war Kirmeseröffnung. Kölsche Töne klingen am Samstag, 5. Oktober, beim „Kölschen Abend“ mit den „Swingis“ und der Partyband „De Fruende“. Einlass ist um 19 Uhr; eine Stunde lang ist „Happy Hour“. Am Sonntag, 6. Oktober, treffen sich die Kirmesfreunde nach dem Festhochamt um 11 Uhr in der Pfarrkirche zum Frühschoppen. Es gibt ein Konzert des Trommlerkorps’ und Musikvereins Walbeck und Musik von DJ Rolli.

Nach der Andacht am Montag, 7. Oktober, 16.30 Uhr in der Pfarrkirche ziehen die Schützen zum Totengedenken auf den Friedhof. Im Festzelt beginnt der Mundartabend um 18 Uhr, diesmal mit dem besonderen Programmpunkt vom Heimat- und Verkehrsverein, der auf sein 40-jähriges Bestehen zurückblickt. Seinen großen Tag feiert der Hofstaat um König Uwe Böttcher und Königin Petra am Dienstag, 8. Oktober. Bereits um sechs Uhr starten Musikverein und der Pflasterkasten mit dem Wecken. Am Nachmittag ziehen die Schützen um 14 Uhr zur Königsresidenz am Grenzweg. Dort startet dann der Festumzug um 16 Uhr, der mit der Parade und dem Fahnenschwenken am Walbecker Markt endet. Bei gutem Wetter wird die neu restaurierte Vereinsfahne durch Walbecks Straßen getragen. Um 20 Uhr beginnt der Königsgalaball mit der Band „Dolce Vita“ mit vielen befreundeten Schützenbruderschaften. Den Abschluss der Kirmesfeier in Walbeck bildet der Klompenball am Freitag, 11. Oktober. Ab 16.30 Uhr ziehen die Schützen mit ihren Holzklompen durchs Spargeldorf. Nach dem Verbrennen der Kirmespuppe beginnt um 19.30 Uhr der „Klompenball“ mit der Band „Dolce Vita“.