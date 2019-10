Betonfahrbahnplatten bei Kerken abgesackt : A40 Richtung Duisburg ist bis Sonntag gesperrt

Kerken Auf der A40 zwischen Kempen und Kerken sind Betonplatten abgesackt. Nun ist die Fahrbahn in Richtung Duisburg für mehrere Tage gesperrt - und das zu Beginn der Ferienzeit in NRW.

Mit Behinderungen haben zurzeit Autofahrer auf der Autobahn 40 an der Anschlussstelle Kerken zu rechnen. Das teilt der Landesbetrieb Straßen.NRW mit. Die Fahrtrichtung Duisburg ist noch bis Sonntag gesperrt. Die Sperrung ist laut Behörde notwendig, weil durch Unterpressung einer Gasleitung unter der A40 vor der Anschlussstelle Kerken in Richtung Duisburg dort Betonfahrbahnplatten abgesackt sind.

Vor der Absenkung der Fahrbahn und der Vollsperrung in Fahrtrichtung Duisburg sind nach Angaben der Autobahnpolizei drei Lastzüge ineinandergefahren, mindestens ein Fahrer ist schwer verletzt und musste per Rettungshubschrauber in die Duisburger Unfallklinik geflogen werden

Mit Blick auf den Reiseverkehr hält die Straßen.NRW-Autobahnniederlassung Krefeld in Richtung Venlo bis auf weiteres zwei eingeengte Fahrstreifen offen. Dabei wird dort der Standstreifen genutzt. Die Reparaturarbeiten in Richtung Venlo sollen dann in der kommenden Woche im Rahmen von Nachtbaustellen erfolgen. Die Umleitung für die Fahrtrichtung Duisburg führt die Verkehrsteilnehmer in der Anschlussstelle Kempen auf die Kempener Landstraße über die B9 zur Anschlussstelle Kerken. Dort kann dann wieder auf die A40 aufgefahren werden. Straßen.NRW wird den betroffenen Streckenabschnitt der A40 zwischen Kempen und Kerken über das Wochenende verstärkt beobachten.