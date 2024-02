Autobahn 40 in Straelen Bundespolizei nimmt 31-Jährigen mit Kokain im Wert von 84.000 Euro fest

Eine Streifenwagenbesatzung des grenzüberschreitenden Polizeiteams hat am Sonntagvormittag um 9.10 Uhr auf der A40 an der Anschlussstelle Straelen einen 31-jährigen Niederländer überprüft, der aus den Niederlanden in einem in Düsseldorf zugelassenen VW Golf eingereist war.