Nach Unfall langer Stau auf der A 40 : Drei Lastwagen fahren ineinander

Straelen Zu massiven Behinderungen auf der Autobahn 40 hat am Dienstag ein Verkehrsunfall in der Nähe von Straelen geführt. Vier Lastwagen waren darin verwickelt. Es gab zwei Leichtverletzte.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr gegen 7.30 Uhr ein 44 Jahre alter Sattelzugführer aus Weißrussland auf der Autobahn 40 in Fahrtrichtung Dortmund. Kurz vor der Anschlussstelle Niederdorf erkannte er einen Stau zu spät und fuhr auf einen Sattelzug aus den Niederlanden auf.

Der niederländische Sattelzug war mit Gefahrgut beladen. Es ist jedoch nicht zum Austritt von Gefahrgut gekommen. Die Entladung des Aufliegers wurde durch ein Spezialunternehmen durchgeführt und von der Feuerwehr unterstützt. Die Fahrbahn der A 40 in Richtung Dortmund wurde von der niederländischen Grenze bis zur Anschlussstelle Niederdorf gesperrt. In Zusammenarbeit mit den niederländischen Behörden wurde eine Sperrung des Autobahnanschlusses Venlo und eine Ableitung an der Anschlussstelle Velden veranlasst.