A40 bei Straelen 33-Jähriger hat mehr als ein Kilo Kokain im Auto

Am vergangenen Donnerstag, 5. September, überprüfte die Polizei an der deutsch-niederländischen Grenze gegen 14.20 Uhr einen 33-jährigen Albaner in einem in Belgien zugelassenen Pkw. Die Beamten des grenzüberschreitenden Polizeiteams hatten den Fahrer an der Anschlussstelle Niederdorf auf der Autobahn 40 bei Straelen angehalten.