A40 in Rheurdt : Polizei verhaftet junge Drogenschmuggler auf Rastplatz

DIe Polizei nahm die jungen Niederländer auf dem Rastplatz Neufelder Heide in Rheurdt an der Autobahn 40 fest. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Rheurdt Die Polizei nahm bei einer Kontrolle auf einem Rastplatz in Rheurdt an der A40 drei Drogenschmuggler im Alter von 15, 17 und 19 Jahren aus den Niederlanden fest. Die Drogen hätten auf dem Schwarzmarkt einen Wert von etwa 800.000 Euro.

Am Dienstag fand auf dem Rastplatz Neufelder Heide in Rheurdt an der Autobahn 40 eine groß angelegte Kontrolle unter Federführung der Autobahnpolizei Düsseldorf statt. Dabei nahm die Polizei drei Drogenschmuggler im Alter von 15, 17 und 19 Jahren aus Alkmaar in den Niederlanden fest.