Nach schwerem Lkw-Auffahrunfall : Sperrung auf A40 bei Moers aufgehoben

Update Kerken Nach einem Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten auf der Autobahn 40 bei Moers am Niederrhein ist die Fahrbahn in Richtung Dortmund nach einer stundenlangen Sperrung aufgehoben worden.

Der Fahrer des hinteren Fahrzeugs wurde in seinem Lkw eingeklemmt und schwer verletzt. Die Feuerwehr befreite ihn aus dem völlig deformierten Führerhaus. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die übrigen Fahrer blieben unverletzt. Für die Rettungs- sowie für die Reinigungsarbeiten war die Strecke bis in die Nacht gesperrt gewesen, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte.