Bei Kerken : Langer Stau nach Unfall auf A40

Die Bergungsarbeiten nach dem Unfall waren aufwendig. Foto: Guido Schulmann

Kerken In Geduld üben mussten sich am Dienstagmorgen Autofahrer, die auf der Autobahn 40 von der Landesgrenze in Richtung Duisburg unterwegs waren. Ein Lkw-Unfall sorgte für erhebliche Behinderungen.

Wie die Autobahnpolizei Düsseldorf auf Anfrage mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 9.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Kempen und Kerken. Der Fahrer eines leeren Gefahrguttransporters aus Belgien fuhr aus noch unbekannten Gründen in eine Baustellenabsperrung. Das Fahrzeug landete auf der Mittelleitplanke. Verletzt wurde niemand.