Geldern : 90 Kilometer auf der Fiets: ADFC bietet Radtour an

Geldern Die nächste Tagestour des ADFC ist am Samstag, 2. Juni. Start ist um 9 Uhr in Geldern am Drachenbrunnen. Über eine Rundstrecke geht es von Geldern über Veert, Walbeck, Arcen, Lomm, Velden, Grubbenvorst, Blerick nach Steyl.

Über die Maasschleuse, Kaldenkirchen, Venloer Heide, Kastanienburg, Holt und Pont geht's zurück nach Geldern. Die Strecke ist etwa 90 Kilometer lang. Um Anmeldung wird per Mail an ht.angenvoort@gmx.de gebeten. Die Teilnahme ist kostenlos. Kosten für die Fähre und so weiter trägt jeder selbst. Zwischendurch gibt es Pausen, unter anderem auch eine Mittagspause zur Einkehr oder Selbstverpflegung.

(RP)