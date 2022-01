9,5 Millionen gefälschte Zigaretten : Zigaretten geschmuggelt: Freiheitsstrafe

Straelen Im Juli stoppte der Zoll einen LKW voller gefälschter Zigaretten am Grenzübergang Straelen. Das Landgericht Kleve hat den Fahrer jetzt zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt.

Das Klever Landgericht hat eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten gegen einen 49-jährigen Mann aus Polen verhängt. Der Mann wurde wegen Steuerhinterziehung in Tateinheit mit Beihilfe zur Verletzung von Gemeinschaftsmarken verurteilt. Weil er am 13. Juli vergangenen Jahres mit einem Lkw voller gefälschter Zigaretten am Grenzübergang Straelen vom Zoll gestoppt wurde, war der polnische Staatsbürger am Klever Landgericht angeklagt (wir berichteten).