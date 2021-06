Kriminalität in Straelen : Falscher Banker betrügt Frau in Straelen

Straelen Ein falscher Sparkassen-Mitarbeiter hat in Straelen eine Frau betrogen. Die Polizei mahnt einmal mehr, gegenüber Unbekannten misstrauisch zu sein.

Auf einen falschen Sparkassen-Mitarbeiter ist eine 82-jährige Straelenerin hereingefallen. Wie die Polizei am Montag meldete, erhielt die Frau am Donnerstagnachmittag den Anruf eines angeblichen Sparkassen-Mitarbeiters. Man habe ihr Konto gesperrt, da Unberechtigte offenbar versucht hätten, eine größere Summe Geld abzubuchen, sagte er. Zudem komme nun ein Mitarbeiter zu ihr nach Hause, um ihre Wertgegenstände vor weiteren Betrügereien zu sichern. Tatsächlich klingelte es gegen 17 Uhr bei der Seniorin. Sie übergab dem falschen Bankmitarbeiter an der Haustür Schmuck und Bargeld in dreistelliger Höhe, verpackt in einem Jutebeutel. Der Mann sei daraufhin in Richtung Lerchenweg davongegangen. Er soll etwa 1,75 Meter groß und etwa 25 Jahre alt sein. Er hat dunkle, kurze Haare und ist schlank. Der Abholer sprach Deutsch und trug einen schwarzen Mund-Nasenschutz sowie ein ausgewaschenes, rötliches T-Shirt. Zeugen, die Angaben zu dieser Person machen können, wenden sich an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250.