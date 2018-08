7000-Euro-Whisky in Nieukerk vorgestellt

Nieukerk Neben New York und Singapur entschied die schottische Destille sich für das Weberdorf, um den Dalmore 40 zu präsentieren. Anerkennung für die Arbeit von Michaela und Tim Tünnermann und ihre Whiskybotschaft.

40 Jahre hat er in Holzfässern auf diesen Moment gewartet. In der Whiskybotschaft wird erstmals der „The Dalmore 40 Jahre“ verkostet. Für die geladenen Gäste ein herausragender Moment: Nicht immer darf man einen Probierschluck aus einer Flasche nehmen, die stolze 7000 Euro kostet. Und dazu einen Whisky probieren, von dem es sowieso nur eine kleine Menge gibt. Gerade mal zehn Falschen sind für den deutschen Markt vorgesehen, exklusiv über die Whisky-Experten vom Niederrhein zu bekommen, weltweit gibt es 750 Flaschen. Von denen wohl die wenigsten getrunken werden: Im Regelfall landen derartige Edelwhiskys als Geldanlage in den Tresoren der Eigentümer – in der Hoffnung auf weiter steigende Preise.

New York und Singapur waren neben Nieukerk die Stationen, an denen das Sonderprodukt, das zum 50-jährigen Betriebsjubiläum von Dalmore-Whiskymacher Richard Paterson (Spitzname „The Nose“) auf den Markt gebracht wird. Der Whisky reifte in Bourbon-Fässern aus amerikanischer Weißeiche und danach sieben Jahre in von Richard Paterson persönlich ausgesuchten „Gonzalez Byass Matusalem Oloroso“-Sherry-Fässern, in denen vorher 30 Jahre lang der Sherry lagerte. Als letzte Veredelung durfte der Spitzenmalt noch einige Zeit in ein First-Fill-Bourbon--Faß. Es spricht für die herausragende Arbeit von Michaela und Tim Tünnermann, den engagierten Geschäftsführern und Erfindern der Whiskybotschaft, dass sie den Exklusivvertrieb des Dalmore 40 bis Ende Oktober 2018 für Deutschland übernehmen dürfen – in enger Zusammenarbeit mit Borco, dem Generalimporteur von Dalmore in Deutschland.