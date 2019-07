Feuer in Geldern : 63-Jährige bei Brand verletzt

Geldern (RP) Feuer in einem Wohnhaus: Am Freitag um 23.15 Uhr, wurde per Notruf der Brand des Hauses auf der Annastraße gemeldet. Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei konnte festgestellt werden, dass das Feuer im Obergeschoss des Hauses ausgebrochen war.

Eine in der Wohnung befindliche 63-jährige Bewohnerin wurde durch die Feuerwehr gerettet, erlitt jedoch so schwere Rauchgasverletzungen, dass sie in einer Spezialklinik behandelt werden muss. Die anfänglich anzunehmende Lebensgefahr besteht aus ärztlicher Sicht nicht mehr, so die Polizei am Sonntag. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen hinsichtlich der bisher unbekannten Brandursache dauern an.

(ots)