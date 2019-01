Straelen : 62-Jähriger hatte Drogenplantage im Haus

KLEVE/STRAELEN Ein Niederländer ist am Klever Landgericht wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge angeklagt. Ermittler hatten vergangenes Jahr in seinem Wohnhaus in Straelen eine Cannabisplantage sichergestellt.

132 Cannabispflanzen entdeckten Polizeiermittler im Juni 2018 im Straelener Wohnhaus eines Niederländers. Seit Montag muss sich der 62-Jährige, der sich in Untersuchungshaft befindet, vor dem Klever Landgericht verantworten. Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge wirft die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten vor – und geht für den Zeitraum von Januar bis Juni 2018 von einem Gesamtertrag von mindestens 5,28 Kilogramm Cannabis aus.

Bei der Durchsuchung im Januar stellten die Ermittler neben 132 Pflanzen auch professionelle Ausrüstung sicher: Zelte im Kleiderschrankformat, in denen die Pflanzen aufgezogen wurden, Zeitschaltuhren, Belüftungs- und Beleuchtungsanlagen, ein Messgerät sowie „jede Menge Dünger“, so eine Ermittlerin im Zeugenstand.

Info Fünf Jahre Gefängnis für den Anbau von Drogen Gesetz Die Vorschriften, die den Missbrauch von Sucht verursachenden Substanzen verhindern sollen, sind im Betäubungsmittelgesetz geregelt. Anbau und Herstellung, die Ein-, Aus- und Durchfuhr, das Verschreiben, Verabreichen und Überlassen zum unmittelbaren Verbrauch, die Abgabe, das In-Verkehr-Bringen, das Handeltreiben von Drogen kann mit Gefängnis von bis zu fünf Jahren bestraft werden. Das Strafmaß wird auf mindestens zwei Jahre erhöht, wenn Anbau, Herstellung oder Handel bandenmäßig betrieben werden. Wer den Handel dazu mit größeren Mengen Betäubungsmitteln betreibt, muss mit mehr als fünf Jahren Gefängnis rechnen.

In einem der beiden Plantagenräume sei das Pflanzenwachstum schon weit fortgeschritten gewesen, sagte die Beamtin: „Ein paar Pflanzen waren verkümmert, aber die meisten waren zwischen 50 und 90 Zentimeter hoch. Sie schienen gut versorgt worden zu sein.“

In einem zweiten Raum habe sich ebenfalls professionelle Ausrüstung befunden, der Raum schien laut Zeugin „in Vorbereitung“ für weitere Pflanzen zu sein, als die Ermittler sich mithilfe eines Schlüsseldienstes Zugang zu dem Wohnhaus verschafften. „Es war niemand da, aber in der Küche standen Essensreste, die maximal vom Vortag waren. Auch die Hunde im Hinterhof waren sehr gut versorgt, sodass wir sicher waren, dass dort jemand ein- und ausgeht“, berichtete die Ermittlerin.

Wenig später stellte sich der nun angeklagte Niederländer, auf dessen Wohnhaus die Polizei durch einen Hinweis aus einem anderen Verfahren aufmerksam geworden war. Während des ersten Verhandlungstages am Montag bestritt der Angeklagte nicht, dass er in den Betrieb der Plantage involviert gewesen ist – allerdings, so der 62-Jährige, seien zwei weitere Niederländer die treibende Kraft gewesen: Ein „Huub“ und ein „John“, die er zuvor in einer Kneipe in Venlo kennengelernt hatte, hätten ihn für das Vorhaben gewonnen und einige Wochen später mit dem Plantagenaufbau im Straelener Wohnhaus des Angeklagten begonnen.

„Ich sollte die Pflanzen nur einmal in der Woche gießen. Manchmal habe ich das aber extra sein gelassen, weil ich wollte, dass die Pflanzen eingehen“, sagte der Angeklagte vor Gericht. „Ich wollte nicht mehr mitmachen und habe Huub irgendwann gesagt: ‚Schmeiß die Scheiße raus, ich habe da keinen Bock mehr drauf.‘“ Der gesondert verfolgte „Huub“, der laut dem Angeklagten alle zwei Tage zur Plantage kam, habe ihm jedoch gesagt, dass es dafür nun zu spät sei.

Finderabdrücke des Angeklagten konnten die Ermittler in den Plantageräumen nicht finden – nur eine DNA-Spur, die möglicherweise dem 62-Jährigen zuzuordnen sei. Dass sich dieser 2018 hauptsächlich in Krefeld aufgehalten habe, erklärte die Lebensgefährtin des Angeklagten am Montag im Zeugenstand. Ihr Verlobter sei fast immer bei ihr gewesen, habe zu dieser Zeit ein schweres Alkoholproblem gehabt, bis zu „drei 1,5-Liter-Flaschen Wodka am Tag“ getrunken. „Er ist mehrfach fast gestorben und war überhaupt nicht mehr aufnahmefähig. Manchmal wusste er nicht mal mehr, wie er heißt“, so die 45-jährige Zeugin. Als die Plantage entdeckt worden ist, habe der „Huub“ nach ihrem Lebensgefährten gesucht: „Er wollte das Geld für die Investition von ihm zurückhaben und drohte, ihm etwas anzutun.“