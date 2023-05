60 Jahre Städtepartnerschaft Deutsch-französische Freundschaft

Am Christi-Himmelfahrt-Wochenende fand nach einer mehrjährigen Corona-Pause auch endlich wieder ein Städteaustausch statt. Die Stadt Straelen und zahlreiche Familien konnten 48 Kinder und „alte Freunde“ aus der französischen Gemeinde begrüßen. Mit Klettern und Grillen am Eyller See in Nieukerk, Workshops, einem Fußballturnier und weiteren Aktivitäten wurde das Tagesprogramm gefüllt.