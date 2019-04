Wachtendonk : 60-Jähriger nach Rollerunfall in Lebensgefahr

60-Jähriger nach Rollerunfall in Lebensgefahr

Wachtendonk Am Sonntagabend ist es auf der Meerendonker Straße in Wachtendonk zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem ein 60-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt wurde.

Am Sonntag gegen 19.40 Uhr war ein 26-Jähriger aus Wactendonk mit seinem Ford Ranger auf der Meerendonker Straße unterwegs. Das meldete die Polizei am Montag. Als der 26-Jährige an einer Kreuzung die Kempener Straße überqueren wollte, missachtete er die Vorfahrtsregelung und stieß er mit einem von rechts kommenden Motorroller zusammen, auf dem ein 60-jähriger Mann aus Viersen saß.