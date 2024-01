55. Konzertjahresreihe an St. Maria Magdalena Geldern „Engelsklang“ zum Auftakt der Geistlichen Konzerte

Karten zum Preis von 14 Euro (Schüler zahlen sieben Euro) sind erhältlich beim Förderkreis Geistliche Konzerte unter Telefon 02831 1324709, den Buchhandlungen „Keuck“ und „Bücherkoffer Derrix“ in Geldern und an der Abendkasse. Hier die weiteren Konzerte der Jubiläumsreihe:

18. Februar „…von der Erde“ mit Helga Löhrer am Cello und Dieter Lorenz an der Orgel

14. April „…bis zum Himmel“ mit Anke Becker (Violine) und Dieter Lorenz (Orgel)

6. Oktober „Flöten und Pfeifen“ mit Valerie Pöllen und Anne Sandmann (Blockflöten) und Kantor Dieter Lorenz (Orgel)

10. November „Die Schöpfung“ – Oratorium von Josef Haydn mit dem Chor an St. Maria Magdalena mit Mitgliedern der Duisburger Philharmoniker unter der Gesamtleitung von Kantor Dieter Lorenz

1. Dezember „Unter Freunden“ mit Maximilian Zelzner (Flöte), Gerhard Schnitzler (Oboe) und Kantor Dieter Lorenz, (Orgel)