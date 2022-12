Alarm für die Feuerwehr Issum Lagerhalle in Sevelen ein Raub der Flammen

Es war kein ruhiges Weihnachtsfest für die Issumer Feuerwehr. Nach der Geldautomatensprengung an Heiligabend musste sie am Montag erneut ausrücken. Um 0.01 Uhr ging der Alarm, Einsatzort war der Scheepersdyck in Sevelen. Als die 55 Einsatzkräfte in elf Feuerwehrfahrzeugen dort eintrafen, stand eine 25 mal 15 Meter große Halle in Vollbrand und war nicht mehr zu retten.