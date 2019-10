Goldjubiläum beim Akkordeon-Orchester Issum : 50 Jahre „Harmonie“ mit Akkordeons

So begeisterte das Akkordeon-Orchester in den 70er Jahren sein Publikum. Fast 100 Musiker standen gemeinsam auf der Bühne. Foto: Dirk Möwius

Im Dezember 1969 fand in Issum das Gründungsgespräch statt. Schon 1973 waren 90 aktive Spieler bei den Proben.

Nicht nur die Gemeinde Issum selbst feiert in diesem Jahr, 50 Jahre nach der kommunalen Neuordnung und dem Zusammenschluss von Issum und Sevelen, ihr Goldjubiläum. 1969 wurde auch das Akkordeon-Orchester „Harmonie“ gegründet. Treibende Kräfte im Hintergrund waren Bürgermeister Hans-Martin Peeters, Gemeindedirektor Heinz Schoofs und Karl Jansen, der eigentliche Initiator. Sie trafen sich am 14. Dezember, um die Gründung in die Wege zu leiten. Jansen wurde auch der erste Vorsitzende des neuen Vereins.

Im Januar 1970 begann der Unterricht. Zehn Anfänger und zehn Fortgeschrittene probten mit Heinz Sommer. Mit dabei: Rita van der Schoot, neben Irmhild Finken-Buhl das verbliebene Gründungsmitglied (auch wenn beide nicht 50 Jahre lang ohne Pausen im Orchester aktiv waren). 41 Musiker standen bereits beim ersten Konzert im Oktober gemeinsam auf der Bühne. Da der junge Verein unermüdlich um Mitglieder warb, wuchs er schnell. 1973 gab es neben 140 passiven Mitgliedern 90 aktive Spieler. Rita van der Schoot erinnerte sich: „Heinz Sommer hatte eine tolle Art, uns zu motivieren. Das reichte von Fleißkärtchen bis zu Auszeichnungen für besondere Leistungen.“ Und er habe damals schon dafür gesorgt, dass neben den Klassikern wie „La Paloma“ oder „Trompetenecho“ auch moderne Schlager einstudiert wurden.

Info Freier Eintritt zum Jubiläumskonzert Konzert Zum Jubiläum spielt das Akkordeon-Orchester „Harmonie“ am Sonntag, 3. November, 15 Uhr, bei freiem Eintritt im evangelischen Gemeindehaus Issum auf. Vorstand Nach Gründer Karl Jansen übernahm Renate Haen 1984 den Vorsitz. Nach 18 Jahren übergab sie ihr Amt an Wilma Lamers. Brigitte Viefers ist seit 2017 Vorsitzende des Vereins. Mitglieder Heute stehen 13 Aktive auf der Bühne.

In den 80er Jahren war der Boom allerdings zu Ende. Pillenknick und neue Freizeitbeschäftigungen sorgten für massiven Rückgang bei den aktiven Spielern. Das steigerte sich noch in den 90er Jahren. „Dramatisch“, so heißt es in der Chronik, ging die Zahl der Spieler zurück.

Die Kerntruppe der Aktiven im Jahr des 50-jährigen Bestehens. Zwei Gründungsmitglieder sind heute noch im Orchester dabei. Foto: Viefers

1998 zieht der Vorstand die Notbremse. Mehrstimmiges Spielen ist nicht mehr möglich. Der neue Dirigent Michael Schymik wagt mit neun Musikern den Neuanfang. Neues technisches Equipment macht es möglich, doch orchestriert zu spielen. So kommt es im Jahr 2000 nach langer Durststrecke endlich wieder zu einem öffentlichen Konzert, das neuen Schwung und Elan in das Orchester bringt. Rückschlag: 2009 muss das Jubiläumskonzert wegen Erkrankung des Dirigenten ausfallen. Es wurde 2011 als „Jubiläumskonzert 40 Jahre plus“ nachgeholt.