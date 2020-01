Straelener vor Gericht : Angeklagter verunglimpft seine Mutter

Straelen Straelener muss sich vor Gericht verantworten. Laut Gutachten leidet er an einer wahnhafter Störung.

Die Strafkammer ordnete zudem die Unterbringung des Angeklagten in einem psychiatrischen Krankenhaus an – auch dies auf Bewährung. Das heißt: Lässt sich der Straelener in der Bewährungszeit (fünf Jahre) wieder etwas zu Schulden kommen, muss er in den Maßregelvollzug. Der Angeklagte leidet unter einer „wahnhaften Störung“, so nennt es der sachverständige Arzt in seinem Gutachten. Eine im Vergleich zur Schizophrenie seltenen Erkrankung, erklärt der Mediziner im Gerichtssaal – und eine Erkrankung, die in der Regel ab dem 40. Lebensjahr auftrete. Vergleichbar mit einer Schizophrenie litten die Betroffenen an Wahnvorstellungen, allerdings ohne weitere Symptome wie Halluzinationen.