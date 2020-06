Freiluftveranstaltung in Sevelen : Das Spaßbad Hexenland wird wieder zum Open-Air-Kino

Wegen Corona gibt es nur eine begrenzte Anzahl an Tickets für das Open Air Kino im Hexenland Sevelen. Foto: Seybert, Gerhard (seyb)

Sevelen Nachdem lange nicht feststand, ob die Veranstaltung überhaupt stattfinden kann, freuen sich die Organisatoren jetzt über grünes Licht. Wegen Corona gelten aber bestimmte Sicherheitsbestimmungen.

In diesem Jahr ist manches anders. Auch die Planungen und Vorbereitungen für das Kinoerlebnis im Spaßbad Hexenland sind eine besondere Herausforderung. Nachdem lange nicht feststand, ob die Veranstaltung überhaupt stattfinden kann, freuen sich die Organisatoren jetzt über grünes Licht. Zwar müssen Corona-bedingt besondere Vorgaben von Gästen und Veranstaltern beachtet werden, aber auch in diesem Jahr können der Kultur-Kreis Issum, die Jugendbegegnungsstätte und die DLRG in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Issum ein besonderes Highlight für Kinofreunde zum Ende der Sommerferien bieten.

Am letzten Ferienwochenende, dem 7. und 8. August, wird das Freibad bereits zum fünften Mal zum Open Air Kino. Auf einer 60 Quadratmeter großen Leinwand wird bei Anbruch der Dunkelheit gegen 21.30 Uhr ein spannendes und unterhaltsames Programm gezeigt. Wem die Wartezeit bis dahin zu lang wird, kann sich ab 19 Uhr unter Aufsicht der DLRG beim Abendschwimmen ablenken. Kühle Getränke, Snacks und Eis werden erhältlich sein, damit dem richtigen Kino-Feeling nichts im Wege steht. Platz für Handtücher und mitgebrachte Sitzgelegenheiten ist auf der großen Liegewiese wie immer reichlich vorhanden, so dass auch der nötige Abstand zwischen verschiedenen Familien und Grüppchen eingehalten werden kann. Die Besucherzahl ist in diesem Jahr auf 100 Gäste reduziert. Schnell sein und ein Ticket sichern lohnt sich also für alle, die dabei sein möchten.

Begonnen wird am Freitag, 7. August, traditionell mit dem Familienkino. Der Film „Der König der Löwen“ zeigt in der Fassung von 2019 tolle visuelle Effekte und fotorealistische Animationstechniken. Der Samstag, 8. August, steht ganz im Zeichen des bekannten Komikers Hape Kerkeling. „Der Junge muss an die frische Luft“ erzählt humorvoll und einfühlsam die Geschichte seiner Kindheit mit Höhen und Tiefen im Ruhrpott der 1970er Jahre. Der Film ist vielfach preisgekrönt.

Karten für das Kinoereignis sind ab sofort im Spaßbad Hexenland in Sevelen erhältlich. Außerdem können sie unter 02835 1024 oder per Mail an touristik@issum.de bestellt werden. Der Eintritt beträgt vier Euro pro Person, Familienkarten für Eltern mit eigenen Kindern kosten zwölf Euro.